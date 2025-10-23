¡Escándalo en la NBA! FBI detiene a 30 personas involucradas en apuestas ilegales y conexión directa con la mafia

La NBA ya inició su temporada 2025-26 y las emociones están por lo más alto. Sin embargo, en medio de la semana inaugural se destapó un escándalo que se perfila como de los más grandes en la historia.

El FBI confirmó la detención de más de 30 personas en una operación a nivel nacional que reveló una compleja trama de apuestas ilegales y partidas de póker manipuladas, con presuntos vínculos con la mafia italiana.

Entre los implicados figuran tres nombres de peso en el baloncesto: el actual entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups; el vigente jugador de Miami Heat, Terry Rozier; y el exjugador Damon Jones.

Según los reportes oficiales, las detenciones se produjeron en el marco de una investigación que abarca 11 estados de Estados Unidos y que lleva años en marcha.

Según el autoridades policiales, los acusados participaron en dos esquemas distintos pero relacionados: uno enfocado en apuestas deportivas basadas en información privilegiada, y otro en partidas de póker clandestinas amañadas con dispositivos tecnológicos.

Chauncey Billups, histórico exbase de la liga y vigente técnico de los Blazers, fue arrestado en Oregón luego del primer partido de la temporada, en el que su equipo cayó ante los Minnesota Timberwolves.

Su caso estaría vinculado a una operación de póker ilegal respaldada por familias reconocidas por su poder en crimen organizado como los Gambino, Genovese y Bonanno.

En tanto, Tracy Rozier fue detenido en un hotel de Orlando tras la derrota de los Heat frente a los Magic. El jugador está acusado de haber proporcionado información interna sobre lesiones y alineaciones para favorecer apuestas deportivas.

Según documentos judiciales, el grupo habría defraudado millones de dólares utilizando mesas con rayos X, mezcladoras manipuladas y cámaras ocultas para conocer las cartas de los rivales.

El director del FBI, Kash Patel, aseguró en conferencia de prensa que la investigación permitió “desmantelar una red criminal que movía decenas de millones de dólares en fraude, lavado de dinero y apuestas ilegales”.

Patel calificó los arrestos como “históricos” y subrayó la conexión entre figuras (vigentes y retiradas) de la National Basketball Association y La Cosa Nostra.

Por su parte, el fiscal estadounidense Joseph Nocella Jr. describió el caso como “uno de los esquemas de corrupción deportiva más osados desde la legalización de las apuestas online”, señalando que algunos partidos de la liga habrían sido alterados mediante información privilegiada o retiros anticipados simulados por lesión.

En un comunicado breve, desde liga señalaron que están “revisando las acusaciones federales” y que “la integridad del juego sigue siendo la máxima prioridad”.

El caso abre un nuevo frente de crisis para la NBA, que en los últimos años ha promovido acuerdos millonarios con casas de apuestas legales y buscado proyectar una imagen de transparencia. Hoy, esa confianza se tambalea.

El impacto reputacional y las consecuencias disciplinarias podrían extenderse durante meses, en un episodio que ya se perfila como el mayor escándalo de corrupción en la historia moderna del baloncesto profesional.