Con el regreso de Tiane Endler, La Roja Femenina inicia las clasificatorias al Mundial 2027: a qué hora juega, dónde y quién transmite por TV

La selección dirigida por Luis Mena enfrenta este viernes a Venezuela.

Carlos Parra - Comunicaciones FFCH

Conmebol hizo un cambio radical respecto a las selecciones sudamericanas femeninas con miras al Mundial 2027.

Todo porque, a diferencia de procesos clasificatorios anteriores, donde los cupos se zanjaban en las Copas Américas, ahora habrá un proceso paralelo, bautizado como la Liga de las Naciones, donde habrá enfrentamientos todas contra todas, como en los elencos masculinos.

Al término de la clasificatoria, las dos primeras selecciones accederán de manera directa al Mundial, mientras que las terceras y cuartas se jugarán su opción en el repechaje intercontinental.

Al respecto, La Roja Femenina iniciará este camino visitando a Venezuela, con la gran novedad en el plantel de contar con el regreso a las citaciones de su principal figura, Christiane Endler, que había renunciado al equipo hace dos años.

En el Estadio Metropolitano de Cabudare, Chile jugará contra las llaneras a contar de las 18:00 horas.

El partido será transmisión en vivo a través de la señal de Chilevisión en TV abierta, además de la plataforma de streaming Pluto TV.

