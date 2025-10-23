Salvo que un milagro lo impida, este jueves conocimos al primer finalista de la Copa Libertadores 2025, y fue el protagonista menos pensado.

Liga Deportiva Universitaria de Quito goleó 3-0 a Palmeiras en la ida de las semifinales, en un resultado que parece definitorio, pese a que la llave se cerrará en Brasil.

El equipo ecuatoriano, dirigido por el exentrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, tuvo un primer tiempo formidable, yéndose al descanso con la ventaja prácticamente asegurada. La apertura de la cuenta fue obra de Gabriel Villamil a los 15 minutos.

¡¡GOLAZO DE VILLAMIL!! ¡¡LIGA DE QUITO LE GANA 1-0 A PALMEIRAS EN 15 MINUTOS DE PARTIDO!!



El segundo tanto no tardó en llegar y fue mediante lanzamiento penal, tras una clara mano en el área de Andreas Pereira. El encargado de transformar el cobro en gol fue el delantero Lisandro Alzugaray a los 27 minutos.

¡MANO DE ANDREAS PEREIRA Y PENAL PARA LIGA DE QUITO, QUE VA POR EL 2-0 ANTE PALMEIRAS!



Cuando restaban instantes para el descanso, los locales asestaron el golpe final al “Verdao”. El autor nuevamente fue el destacado volante boliviano Villamil, que apareció desde segunda línea en los descuentos del primer lapso para firmar su doblete y sellar el 3-0 definitivo.

¡¡HABEMUS GOLEADA!! ¡¡DOBLETE DE VILLAMIL SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO PARA EL 3-0 DE LIGA DE QUITO ANTE PALMEIRAS POR LAS SEMIFINALES DE LA #Libertadores!!



Con un partido de ida casi perfecto, Liga de Quito buscará defender su ventaja en Brasil ante Palmeiras el próximo jueves 30 de octubre y asegurar su clasificación a la final de la Copa Libertadores.