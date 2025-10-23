VIDEOS. Liga de Quito humilla a Palmeiras en Ecuador y da un paso gigante rumbo a la final de la Copa Libertadores 2025
A los dirigidos por el exentrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, les bastó el primer tiempo para dejar la llave prácticamente definida.
Salvo que un milagro lo impida, este jueves conocimos al primer finalista de la Copa Libertadores 2025, y fue el protagonista menos pensado.
Liga Deportiva Universitaria de Quito goleó 3-0 a Palmeiras en la ida de las semifinales, en un resultado que parece definitorio, pese a que la llave se cerrará en Brasil.
Revisa también:
El equipo ecuatoriano, dirigido por el exentrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, tuvo un primer tiempo formidable, yéndose al descanso con la ventaja prácticamente asegurada. La apertura de la cuenta fue obra de Gabriel Villamil a los 15 minutos.
El segundo tanto no tardó en llegar y fue mediante lanzamiento penal, tras una clara mano en el área de Andreas Pereira. El encargado de transformar el cobro en gol fue el delantero Lisandro Alzugaray a los 27 minutos.
Cuando restaban instantes para el descanso, los locales asestaron el golpe final al “Verdao”. El autor nuevamente fue el destacado volante boliviano Villamil, que apareció desde segunda línea en los descuentos del primer lapso para firmar su doblete y sellar el 3-0 definitivo.
Con un partido de ida casi perfecto, Liga de Quito buscará defender su ventaja en Brasil ante Palmeiras el próximo jueves 30 de octubre y asegurar su clasificación a la final de la Copa Libertadores.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.