;

VIDEOS. Liga de Quito humilla a Palmeiras en Ecuador y da un paso gigante rumbo a la final de la Copa Libertadores 2025

A los dirigidos por el exentrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, les bastó el primer tiempo para dejar la llave prácticamente definida.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Franklin Jacome

Salvo que un milagro lo impida, este jueves conocimos al primer finalista de la Copa Libertadores 2025, y fue el protagonista menos pensado.

Liga Deportiva Universitaria de Quito goleó 3-0 a Palmeiras en la ida de las semifinales, en un resultado que parece definitorio, pese a que la llave se cerrará en Brasil.

Revisa también:

ADN

El equipo ecuatoriano, dirigido por el exentrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, tuvo un primer tiempo formidable, yéndose al descanso con la ventaja prácticamente asegurada. La apertura de la cuenta fue obra de Gabriel Villamil a los 15 minutos.

El segundo tanto no tardó en llegar y fue mediante lanzamiento penal, tras una clara mano en el área de Andreas Pereira. El encargado de transformar el cobro en gol fue el delantero Lisandro Alzugaray a los 27 minutos.

Cuando restaban instantes para el descanso, los locales asestaron el golpe final al “Verdao”. El autor nuevamente fue el destacado volante boliviano Villamil, que apareció desde segunda línea en los descuentos del primer lapso para firmar su doblete y sellar el 3-0 definitivo.

Con un partido de ida casi perfecto, Liga de Quito buscará defender su ventaja en Brasil ante Palmeiras el próximo jueves 30 de octubre y asegurar su clasificación a la final de la Copa Libertadores.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad