VIDEO. La grave denuncia del capitán de Lanús tras el empate ante la U: “El árbitro me dijo que...”
El defensa Carlos Izquierdoz apuntó contra el juez brasileño Anderson Daronco por el agónico penal sancionado a los azules en el Nacional.
El defensa y capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz, realizó una grave acusación en contra del árbitro brasileño Anderson Daronco, por el agónico penal que cobró y significó el empate 2-2 ante Universidad de Chile en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025.
El zaguero argentino aseguró que el referí le había anticipado en varias oportunidades que iba a sancionar un penal de Agustín Cardozo, algo que se concretó en una de las últimas jugadas del partido por una discutida mano a los 90+4′.
“Me parece lamentable. Desde que arrancó el segundo tiempo el árbitro me venía diciendo ‘le voy a cobrar penal al 30, le voy a cobrar penal al 30′. En todas las jugadas me decía lo mismo y terminó haciendo lo que me había prometido“, dijo Izquierdoz en diálogo con ESPN.
Luego, señaló que “me dijo tres o cuatro veces. Si no, pregúntenle a él. Le voy a cobrar penal al 30′, así me decía".
Incluso, el capitán de Lanús fue más allá y recalcó que “está bien que haga eso, pero que también cobre al revés”.
