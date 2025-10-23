Uno más a la lista: el impresionante registro de penales convertidos por Charles Aránguiz en la U

Charles Aránguiz estiró este jueves su extraordinaria racha de penales anotados con la camiseta de Universidad de Chile, al convertir el empate 2-2 ante Lanús en el Estadio Nacional por la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2025.

En los minutos finales del partido, el árbitro brasileño Anderson Daronco no dudó en cobrar penal para los azules tras una mano en el área de Agustín Cardozo, aunque los jugadores del cuadro argentino reclamaron un empujón previo de Matías Zaldivia.

Tras sancionar la pena máxima, el “Príncipe” se hizo cargo del lanzamiento desde los doce pasos y, como ya es costumbre, lo transformó en gol para dejar con vida a la U de cara a la revancha a disputarse la próxima semana en Argentina.

Con esta nueva anotación, Aránguiz se consolidó como el jugador que más penales ha lanzado en la historia de la Universidad de Chile, sin errar ninguno.

El experimentado mediocampista marcó su penal número 24, de un total de 24 ejecutados, con un 100 por ciento de efectividad con los azules.