Israel Poblete apunta al factor hinchada en la llave de Copa Sudamericana contra Lanús: “Cuando jugamos con nuestro público…”

Israel Poblete fue titular y jugó todo el partido en el empate 2-2 de la Universidad de Chile ante Lanús, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. En la zona mixta tras el encuentro, analizó de forma positiva el resultado conseguido en el Estadio Nacional.

“Las sensaciones son bastante buenas, nos llevamos un empate merecido. Creo que fuimos dominadores del partido y ellos, con sus herramientas, aprovecharon dos errores nuestros”, comentó el volante.

“Sabemos que es una llave de ida y vuelta; lo importante era que quedara abierta por cómo se había dado el primer tiempo. Orgulloso y contento por la forma de jugar del equipo, porque se respeta y nos llevamos premio al final”, continuó.

Acerca de jugar con el estadio vacío, lamentó la situación. “Obviamente, se siente que la gente no esté en el estadio. Cuando jugamos acá con el público, es un gran apoyo, son el jugador número 12. Sabemos que nos están apoyando desde sus casas”, dijo el ex Huachipato, haciendo el paralelo

Sobre el duro calendario que se les aproxima, partiendo por el Clásico Universitario de este domingo, Poblete concluyó que “físicamente es bastante dura la seguidilla de partidos, pero tenemos un plantel grande y con buenos jugadores en todas las líneas”.