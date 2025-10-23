;

Israel Poblete apunta al factor hinchada en la llave de Copa Sudamericana contra Lanús: “Cuando jugamos con nuestro público…”

El volante de la Universidad de Chile lamentó la ausencia de los hinchas en el Estadio Nacional por la semifinal del torneo continental.

Javier Catalán

A. Jesús

Getty Images

Getty Images / RODRIGO ARANGUA

Israel Poblete fue titular y jugó todo el partido en el empate 2-2 de la Universidad de Chile ante Lanús, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. En la zona mixta tras el encuentro, analizó de forma positiva el resultado conseguido en el Estadio Nacional.

Las sensaciones son bastante buenas, nos llevamos un empate merecido. Creo que fuimos dominadores del partido y ellos, con sus herramientas, aprovecharon dos errores nuestros”, comentó el volante.

“Sabemos que es una llave de ida y vuelta; lo importante era que quedara abierta por cómo se había dado el primer tiempo. Orgulloso y contento por la forma de jugar del equipo, porque se respeta y nos llevamos premio al final”, continuó.

Revisa también:

ADN

Acerca de jugar con el estadio vacío, lamentó la situación. “Obviamente, se siente que la gente no esté en el estadio. Cuando jugamos acá con el público, es un gran apoyo, son el jugador número 12. Sabemos que nos están apoyando desde sus casas”, dijo el ex Huachipato, haciendo el paralelo

Sobre el duro calendario que se les aproxima, partiendo por el Clásico Universitario de este domingo, Poblete concluyó que “físicamente es bastante dura la seguidilla de partidos, pero tenemos un plantel grande y con buenos jugadores en todas las líneas”.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad