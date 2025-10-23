Una señal lo delató: la pista clave que complica al sospechoso y reorienta la investigación del caso de Krishna Aguilera

La Policía de Investigaciones (PDI) intensificó este jueves la búsqueda de Krishna Aguilera, la joven madre de 19 años desaparecida desde el 4 de octubre, tras surgir un nuevo antecedente que podría ser determinante en el caso.

Cerca de 30 funcionarios, apoyados por drones y perros especializados, se desplegaron en el cerro Chena, entre San Bernardo y Calera de Tango, luego de detectar una señal telefónica vinculada al principal sospechoso.

La pista clave proviene de la triangulación del celular de Juan Enrique Beltrán, de 44 años, quien se encuentra en prisión preventiva y es investigado como el presunto responsable de la desaparición de la joven.

De acuerdo con los registros, uno de los teléfonos utilizados por Beltrán emitió señal en las cercanías del cerro durante la mañana del 5 de octubre, horas después de que supuestamente dejara a Krishna en su antiguo domicilio.

La georreferenciación contradice la versión entregada por el detenido, quien aseguró haber dejado a la joven en su exvivienda a las 5 de la mañana. Sin embargo, la ubicación de su celular indica que a las 8 de ese mismo día se encontraba en un sector rural de Calera de Tango, a varios kilómetros de distancia.

Además, la investigación determinó que Beltrán habría cambiado de ropa durante la noche de la desaparición, y que en el lugar donde hoy se concentran las diligencias también se localiza una de sus propiedades.

El operativo, liderado por la Brigada de Homicidios Metropolitana, busca rastros que permitan esclarecer el paradero de Krishna, cuya familia mantiene la esperanza de encontrar respuestas tras casi tres semanas de incertidumbre.

Hasta ahora, el imputado no ha colaborado con la investigación y la principal hipótesis del Ministerio Público apunta a que la joven nunca bajó del vehículo del sospechoso. Mientras tanto, los equipos policiales continúan peinando el cerro Chena en busca de cualquier indicio que permita resolver uno de los casos más inquietantes del último tiempo.