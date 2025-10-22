Principal sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera habría comprado terreno “aislado y sin señal” previo a su detención

La búsqueda de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años desaparecida el pasado 4 de octubre en San Bernardo, sigue sin dar resultados.

La Policía de Investigaciones (PDI) ha realizado rastreos en distintos puntos, incluido el canal Lo Espejo, en un intento por dar con su paradero.

El único detenido y principal sospechoso es Juan Beltrán, conocido como “Guatón Beltrán”, de 44 años, quien habría sido la última persona que vio a Krishna antes de que saliera rumbo a una discoteca.

Beltrán permanece en prisión preventiva por los delitos de secuestro, lesiones leves a funcionarios de la PDI y obstrucción a la justicia.

Un lugar remoto

En paralelo a la investigación, se conoció que Beltrán habría adquirido recientemente una parcela aislada en Curicó, en la región del Maule. Según testigos, la propiedad se encuentra en un lugar remoto, sin señal de celular ni acceso a internet, y habría sido registrada a nombre de otra mujer.

Vecinos del sector El Manzano relataron que trabajadores realizaron labores de construcción, instalando rejas y delimitando espacios para los animales del sospechoso.

El hallazgo de esta parcela se suma a la investigación, mientras la PDI continúa con el rastreo de pistas para esclarecer el paradero de la joven.