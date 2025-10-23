;

“Esto se va a seguir incrementando”: funcionarios SAG continúan paro y advierten que cerrarán Paso Los Libertadores

Desde el Gobierno indicaron que están haciendo los esfuerzos necesarios para poder llegar a un acuerdo. “Esperamos que se resuelva de buena manera”, señalaron.

Ruth Cárcamo

Benjamín Quinteros

02:50

Por once días se ha extendido la movilización de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (AFUSAG), la que inició para exigir mejoras laborales y que se tomen en cuenta sus requerimientos.

Si bien desde el primer momento las autoridades han liderado una mesa de diálogo con los trabajadores, aún no logran llegar a un acuerdo y la presión ha crecido en los últimos días.

Incluso, los funcionarios anunciaron una paralización total a nivel nacional para esta jornada. Debido a esto, se han generado largas filas en los aeropuertos, y complicaciones en la producción de carne y en los puertos del país.

“Esto se va a seguir incrementando”

El presidente del AFUSAG, José González, dijo que “esto se va a seguir incrementando. La mesa de negociación, cuando se nos pidió que mantuviéramos una tregua (...) la autoridad sale con una verdadera estupidez de ofertarnos 30 cambios de estamento, ya que hay gente que hace 20 años está esperando”.

En tanto, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, indicó que están haciendo los esfuerzos necesarios para poder llegar a un acuerdo. “Esperamos que se resuelva de buena manera esta situación y que se pueda dialogar como ha sido la tónica del gobierno en distintos ámbitos laborales”, sostuvo.

Agencia UNO | El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo

Son al menos 1.500 los funcionarios del SAG que están movilizados en distintas partes del país. Asimismo, confirmaron que habrá una paralización total en el Paso de Los Libertadores.

