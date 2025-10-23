En su reencuentro con la Universidad de Chile, ahora dirigiendo a Lanús, Mauricio Pellegrino enfrentará la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana tras conseguir un empate con sabor a derrota en el Estadio Nacional.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino tuvo palabras para analizar el encuentro, aunque buena parte de la charla estuvo enfocada en los graves hechos de violencia vividos en la previa del partido.

“Fue un partido difícil ante un gran equipo. Sabe mal porque estábamos 0-2 y porque nos hicieron dos goles de dos córners. Dominamos bien el buen juego interior que tienen y fallamos en los pequeños detalles”, comenzó diciendo el DT.

Al ser consultado sobre la apedreada que recibió su bus al ingresar al Estadio Nacional, comentó que “son aspectos de los que uno nunca quiere hablar. Yo estoy del lado de que el fútbol es un espectáculo que tenemos que cuidar. En Sudamérica tenemos un fútbol maravilloso y, desde todas las partes, podemos hacer que estas cosas no vuelvan a ocurrir”.

“Es un pecado no jugar este tipo de partidos con gente. Hay muchas personas que tratan de hacer las cosas bien, pero se pone en nombre del fútbol algunos actos que ensucian a la gran cantidad de personas que sí quieren hacer las cosas bien”, agregó Pellegrino.

Sobre si esto les afectó en el desarrollo del encuentro, sumó: “Sin duda quería que estas cosas no pasaran y que mis jugadores las dejaran fuera del partido. Ya hemos tenido otros encuentros de copa en los que han roto vidrios, y ojalá que no vuelva a suceder”.

Además, también se refirió a cómo lo trataron a él, personalmente, en su vuelta a Chile. “He saludado a mucha gente y me han tratado muy bien. Siempre tuve la certeza de que este equipo podía seguir mejorando, y están haciendo un gran trabajo”, dijo.

“Sin duda, dos años en la evolución de un futbolista joven como Lucas es mucho tiempo, pero siempre se notó un jugador con talento innato y con una capacidad enorme para crecer. Me alegra mucho que esté en este nivel, va a ser, sin duda, uno de los grandes jugadores chilenos”, sentenció Mauricio Pellegrino sobre Lucas Assadi.