Universidad de Chile logró un empate agónico ante Lanús y mantiene la llave abierta de cara al partido de vuelta en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Uno de los grandes responsables de que la U haya podido igualar el marcador fue Charles Aránguiz, quien tuvo un gran rendimiento y, además, anotó el penal sobre la hora que permitió a los azules empatar.

“Una vez más tuve un poco de suerte y pude ayudar al equipo a marcar el empate. Costó mucho con el marcador que teníamos. En el segundo tiempo fuimos más ordenados y concretamos las que tuvimos”, dijo el volante y actual capitán postpartido a la señal de ESPN.

Al ser consultado sobre lo complicado del duelo, agregó que “en general, creo que el partido fue bueno para nosotros, pero en el primer tiempo cometimos errores que en el segundo no se repitieron”.

El partido de vuelta, que se jugará en Argentina, está programado para el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanús.