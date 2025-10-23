;

Gabriel Castellón y el empate de la U ante Lanús: “Nos queda la tranquilidad de dejar la llave abierta”

El portero lamentó los errores cometidos por los azules en el primer tiempo del duelo de ida de las semifinales de Copa Sudamericana. “Los podíamos haber evitado”, afirmó.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Gabriel Castellón, portero de Universidad de Chile, analizó el agónico empate 2-2 que rescataron los azules ante Lanús en el Estadio Nacional por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Tras el partido, el golero de la U habló con la transmisión de ESPN y lamentó los errores cometidos por el cuadro estudiantil que le costaron los dos primeros goles del elenco argentino.

“No sé si estamos conformes, porque creo que cometimos errores que podíamos haber evitado. Sí nos queda la tranquilidad de que pudimos dejar la llave abierta”, declaró.

En esa línea, Castellón apuntó a dar el golpe en la revancha a jugarse en Argentina. “No nos fuimos con una derrota y vamos a buscar ganar allá. Obviamente ahora con el empate tenemos un pequeño margen, pero sí vamos a aspirar a poder ganar la llave", afirmó.

Respecto a los errores defensivos de la U, el exarquero de Huachipato sostuvo que “tuvimos dos detalles en el primer tiempo, todos errores puntuales y ellos tuvieron la capacidad de poder también marcar en esos detalles”.

“Después creo que el equipo lo que mejora es seguir insistiendo en el arco rival y así yo creo que logramos poder empatar el partido y dejar la llave abierta", remarcó.

Por último, Gabriel Castellón destacó una de sus intervenciones que evitaron el tercer tanto de Lanús. “Para eso trabajamos, para tratar de ayudar al equipo. Tenemos que seguir mejorando y seguir aspirando a mejorar los errores, que esas son las ocasiones que de repente uno ataja", sentenció.

