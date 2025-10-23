;

FOTO. ¿Nueva pareja? Conocida actriz de “Aguas de Oro” es vista en una romántica cita tras mediático quiebre con colega

La intérprete de la nueva teleserie de Mega se encontraba soltera desde comienzos de este 2025.

Alejandro Basulto

Mega

Mega

Un inesperado movimiento en redes sociales encendió las alarmas entre los seguidores de Josefina Fiebelkorn, actriz de la teleserie Aguas de Oro, quien fue vista en lo que parece ser una romántica cita meses después de su comentada separación del también actor Jorge Arecheta.

Todo comenzó cuando la intérprete reposteó en sus historias de Instagram una fotografía compartida por el productor audiovisual Bastián Rehr, donde ambos aparecen cenando.

En la imagen, el hombre acompañó la publicación con un emoji de corazón, lo que bastó para que los rumores sobre una nueva relación sentimental comenzaran a circular rápidamente.

Revisa también:

ADN

Por el momento, ni la actriz ni Rehr han entregado declaraciones al respecto.

ADN

La artista había mantenido su vida privada en estricta reserva desde su separación, ocurrida a comienzos de este año. En ese entonces, tanto ella como Jorge Arecheta confirmaron el quiebre mediante un comunicado conjunto en redes sociales, luego de que trascendiera que el actor mantenía un vínculo con su compañera de elenco, Octavia Bernasconi, de Los Casablanca.

“Gente, se siente raro tener que hacer aclaraciones de este tipo, pero ante la odiosidad de las redes sociales, solo podemos decir que con la Josefina Fiebelkorn estamos separados hace un tiempo. Fue una separación sana, sin terceros involucrados y muy meditada”, expresó Arecheta en una publicación que fue compartida por la actriz.

Además, solicitaron respeto por su hijo Borja, de tres años, y subrayaron que no acostumbran hablar públicamente de su intimidad.

