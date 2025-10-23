Juan David Rodríguez se querella contra Daniela Aránguiz: acusa grave daño moral y profesional

El cantante Juan David Rodríguez interpuso una querella criminal por injurias graves con publicidad contra Daniela Aránguiz. El caso fue declarado admisible por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, lo que marca el inicio formal del proceso judicial entre ambos.

Según consignó el portal Onda Expansiva y acorde a lo confirmado por el propio Rodríguez en sus redes sociales, en el documento ingresado, el artista acusa a la exchica reality de haber emitido comentarios y declaraciones públicas que habrían dañado su honra y reputación profesional, tanto en programas de televisión como en redes sociales.

El cantante sostiene que dichas expresiones carecen de fundamento y que forman parte de un patrón en el que la querellada utiliza su tribuna mediática para ridiculizar o atacar a figuras del espectáculo.

El cantante pide que la panelista de Sígueme sea condenada a 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, argumentando que sus dichos le provocaron daños morales y profesionales significativos, afectando su credibilidad ante el público y en el medio artístico.

Con la admisibilidad de la querella, el tribunal fijó la audiencia de comparecencia para el 25 de noviembre a las 09:00 horas, en la sala 804 del piso 8 del Edificio B del Centro de Justicia de Santiago, ubicado en Pedro Montt 1606.

El conflicto entre ambos se remonta a declaraciones emitidas por Daniela Aránguiz en el programa Sígueme, tras los dichos del cantante en Primer Plano donde negó la paternidad de su hijo con Yamila Rosales. En aquella oportunidad, la opinóloga expresó: “Tanta porquería que te metiste por la ñata te recagó la cabeza y no tengo otra explicación”.