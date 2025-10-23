;

Juan David Rodríguez se querella contra Daniela Aránguiz: acusa grave daño moral y profesional

El cantante, que semanas atrás protagonizó una polémica al poner en duda su paternidad sobre su hijo, decidió escalar judicialmente su conflicto con la panelista de “Sígueme”.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

El cantante Juan David Rodríguez interpuso una querella criminal por injurias graves con publicidad contra Daniela Aránguiz. El caso fue declarado admisible por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, lo que marca el inicio formal del proceso judicial entre ambos.

Según consignó el portal Onda Expansiva y acorde a lo confirmado por el propio Rodríguez en sus redes sociales, en el documento ingresado, el artista acusa a la exchica reality de haber emitido comentarios y declaraciones públicas que habrían dañado su honra y reputación profesional, tanto en programas de televisión como en redes sociales.

El cantante sostiene que dichas expresiones carecen de fundamento y que forman parte de un patrón en el que la querellada utiliza su tribuna mediática para ridiculizar o atacar a figuras del espectáculo.

Revisa también:

ADN

El cantante pide que la panelista de Sígueme sea condenada a 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, argumentando que sus dichos le provocaron daños morales y profesionales significativos, afectando su credibilidad ante el público y en el medio artístico.

Con la admisibilidad de la querella, el tribunal fijó la audiencia de comparecencia para el 25 de noviembre a las 09:00 horas, en la sala 804 del piso 8 del Edificio B del Centro de Justicia de Santiago, ubicado en Pedro Montt 1606.

El conflicto entre ambos se remonta a declaraciones emitidas por Daniela Aránguiz en el programa Sígueme, tras los dichos del cantante en Primer Plano donde negó la paternidad de su hijo con Yamila Rosales. En aquella oportunidad, la opinóloga expresó: “Tanta porquería que te metiste por la ñata te recagó la cabeza y no tengo otra explicación”.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad