Con una breve, pero comentada aparición, Juan Manuel Astorga se sumó a Aguas de Oro, la nueva teleserie de Mega ambientada en el ficticio pueblo de El Álamo.

El reconocido lector de noticieros apareció en pantalla durante los primeros minutos del episodio inaugural, justo cuando se informaba la repentina desaparición del alcalde Carlos Ruiz-Tagle, personaje interpretado por Álvaro Rudolphy.

En la escena, el comunicador entregó una “noticia de último minuto”, interpretándose a sí mismo como conductor de noticias.

Tras grabar su intervención, el rostro de Mega expresó: “Este es un cameo para la teleserie Aguas de Oro de Mega, la nueva teleserie vespertina del canal. Mi debut actoral en Mega. Ya me había tocado hacer un par de otros cameos, me había tocado en el cine, pero nunca en una teleserie de Mega”.

La producción fue lanzada el miércoles, tras el final de Nuevo Amores de Mercado, y mezcla elementos de drama, humor y realismo mágico.

Juan Manuel Astorga aseguró que “era un sueño que tenía que cumplir”

El presentador televisivo compartió su entusiasmo por esta incursión actoral y bromeó sobre el hecho de pertenecer al multiverso de las teleseries de Mega. “Aquí se abrió una puerta que no van a cerrar más, les digo el tiro”, afirmó.

En medio de la grabación, el comunicador aprovechó de destacar a una figura clave en su participación: “Mi querida amiga Quena Rencoret, sabe que era un sueño que tenía por cumplir, y ella me ayudó a cumplirlo, así que estoy demasiado contento”.

Además, Juan Manuel Astorga valoró el apoyo de la producción: “Tremendo el equipo, cariñoso, se preocupó, me ayudó mucho. Pero además, tener que actuar de uno no es tan difícil, po. Entonces, de verdad que se me hizo muy fácil, pero muy entretenido, sobre todo muy entretenido”.