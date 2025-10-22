;

VIDEO. Hay una gran diferencia de edad: aseguran que Blu Dumay habría iniciado un romance con compañero de “El Internado”

La hija de María Alberó e Iván Zamorano ya había recibido elogios por parte de quien sería su nueva pareja.

Alejandro Basulto

Hay una gran diferencia de edad: aseguran que Blu Dumay habría iniciado un romance con compañero de “El Internado”

Un nuevo rumor sobre El Internado comenzó a circular luego de que la periodista Fran Reyes compartiera en sus redes sociales información sobre una inesperada pareja dentro del encierro.

La comunicadora sorprendió en sus historias de Instagram al anunciar: “¿Cómo estamos? Oye, les tengo el manso spoiler del reality. Blu Dumay está con el cuarentón español“, comentó haciendo referencia al exfutbolista y hoy modelo y empresario, Efrén Reyero.

“¿Qué me dicen? ¿Qué opinarán Zamorano, María Alberó?”, añadió. Tras ello, la ex Mucho Gusto agregó más detalles sobre este vínculo entre los participantes: “Él tiene 42 años y ella 28″.

Revisa también:

ADN

Como que la Carlita Ochoa estaba medio como que le gustaba, varias también, pero Blu ya se besó con él. ¿Les gusta esta pareja o no?”, complementó.

Las pistas que dio Efrén Reyero los días antes

En un reciente capítulo de El Internado, Efrén Reyero descartó sentirse atraído por Carla Ochoa, en una conversación Tom Brusse que posteriormente desencadenó en comentarios sobre su creciente cercanía con la hija de María Alberó e Ivan Zamorano. “Con la que estoy compartiendo mucho es con Blu. ¿No te habías dado cuenta de que habla mucho conmigo?“, comentó el español.

“Ahí por ejemplo, sí percibo mucho más por parte de ella. Yo estoy diciendo que llega ella y se sienta conmigo al lado... Me dan ganas de conocerla”, agregó.

Asimismo, el exfutbolista y hombre de muchos realities no ocultó su atracción por la modelo chilena. “Me parece superguapa. La diferencia de edad me da igual, la edad está en la mente. En ese sentido, yo me estoy dejando llevar. Pero Blu tiene esa parte de dulce y de tal que me atrae”, expresó.

