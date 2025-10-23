A menos de un mes de las elecciones presidenciales en nuestro país, los ocho candidatos se encuentran en la etapa más determinante de sus campañas.

Uno que no ha tenido mayor presencia en la parte alta de las encuestas, pese a un leve aumento, es Harold Mayne-Nicholls, quien ha apostado por integrar el fútbol en gran parte de su franja electoral.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue la inclusión de Marcelo Bielsa en un segmento de su campaña televisiva, donde se le escuchó decir: “Es íntegro y, como ustedes saben perfectamente, un hombre incorruptible”, palabras que mencionó en su última visita a nuestro país dirigiendo a Uruguay.

Ante la duda de muchos que creyeron que el candidato usó la voz del entrenador argentino sin su consentimiento, fue el propio expresidente de la ANFP quien aclaró la situación.

“Algunas personas me preguntan si Marcelo Bielsa me autorizó a usar su voz en mi franja. La respuesta es sí. Le pedí permiso y me dijo: ‘Por supuesto, ningún problema’. Nos une una historia de respeto, confianza y un valor que compartimos: la integridad”, escribió Mayne-Nicholls en su cuenta de X.

Cabe recordar que ambos coincidieron entre 2007 y 2011, cuando el actual candidato a La Moneda presidía la ANFP y Marcelo Bielsa era entrenador de La Roja, logrando la histórica clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010.