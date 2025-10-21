Vocales de mesa 2025: cuándo se publica la nómina y de cuánto es la multa por negarse a trabajar en las Elecciones Presidenciales / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El próximo domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile, una instancia con voto obligatorio.

Durante la jornada se deberá escoger al Presidente de la República que ejercerá el cargo durante los próximo cuatro años, junto a 23 senadores en siete regiones y 155 diputados para la Cámara.

Cómo es tradición, el rol de los vocales de mesa será importante para el correcto desarrollo de la jornada democrática. Las nóminas con dicho personal serán publicadas este sábado 25 de octubre .

¿Cómo consultar con RUT si saliste vocal de mesa?

La consulta se puede realizar rápidamente en el sitio web de Servicio Electoral (Servel), pinchando aquí.

Una vez dentro, hay que ingresar el RUN, sin puntos ni guión, marcar la casilla “No soy un robot” y dar clic en el botón rojo de “Consultar”.

La labor es obligatoria y habrá un plazo de tres días hábiles para presentar excusas, ya sea de forma presencial o por correo electrónico, ante la Junta Electoral correspondiente. Así, el 1 de noviembre aparecerá la nómina de vocales reemplazantes.

Si se ignora la responsabilidad, la multa va entre 2 y 8 UTM ($138 mil - $554 mil, aproximadamente) .

Las únicas excusa válidas son: