VIDEOS. Pesadilla en la zaga azul: los goles de Lanús para adelantarse a la U en semifinales de Copa Sudamericana

El cuadro argentino se fue al descanso con una cómoda ventaja en el Estadio Nacional.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Lanús golpeó primero y por duplicado a la U de Chile en el partido de este jueves en el Estadio Nacional por la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2025.

Al minuto 25, Rodrigo Castillo aprovechó un grosero error de Franco Calderón en la salida de los azules y, desde fuera del área, elevó el balón por arriba de Gabriel Castellón para marcar el 1-0.

Poco después, a los 29′, otra desatención defensiva le permitió al propio Castillo marcar la segunda cifra a favor del “Granate”.

El delantero argentino recibió la pelota sin marca en el área de la U tras una gran jugada individual de Eduardo Salvio y firmó su doblete para poner el 2-0 parcial en Ñuñoa.

