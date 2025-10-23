Lanús golpeó primero y por duplicado a la U de Chile en el partido de este jueves en el Estadio Nacional por la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2025.

Al minuto 25, Rodrigo Castillo aprovechó un grosero error de Franco Calderón en la salida de los azules y, desde fuera del área, elevó el balón por arriba de Gabriel Castellón para marcar el 1-0.

¡¡PERO POR FAVOR, QUÉ LOCURA TE MANDASTE, RODRIGO!! CASTILLO Y UN GOL SOÑADO DE LARGA DISTANCIA PARA EL 1-0 DE LANÚS SOBRE U DE CHILE POR LAS SEMIFINALES DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/75Dtlaxtah — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025

Poco después, a los 29′, otra desatención defensiva le permitió al propio Castillo marcar la segunda cifra a favor del “Granate”.

El delantero argentino recibió la pelota sin marca en el área de la U tras una gran jugada individual de Eduardo Salvio y firmó su doblete para poner el 2-0 parcial en Ñuñoa.