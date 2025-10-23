;

VIDEO. “No podemos tener un doble chip”: Gustavo Álvarez pone el foco en el Clásico Universitario tras empatar con Lanús

El entrenador de la U se mostró tranquilo ante el nivel de juego, pero no explicitó si dosificará al plantel de cara a su visita al Claro Arena.

Carlos Madariaga

Gustavo Álvarez fue claro en conferencia de prensa respecto al análisis del juego en que la U de Chile pudo remontar hasta conseguir el empate en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

“Dije que si controlábamos la pelota, iba a haber poco espacio y muchos jugadores para atacar y creo que el partido fue asi. Llegaron dos veces en el primer tiempo, primero por un error y después por un pase errado en que nos salen rápido de contra. En este nivel los errores cuestan caros, pero hablamos de la convicción de la idea cuando se atraviesa un mal momento. En el segundo tiempo no cometimos errores y el rival no llega”, analizó en el Estadio Nacional.

De cara a la revancha, fue claro. “Hay que disminuir el margen de error y aumentar el protagonismo”, aseguró el argentino, tranquilo pese a la apretada agenda.

Quedamos tranquilos por lo hecho, pero no satisfechos por el resultado. Uno aspira a ganar todos los partidos de local e hicimos para ganarlo. El plantel está tranquilo por lo que hicimos, pero ya salimos de este estadio pensando en el partido del domingo, que es un clásico, una final y que necesitamos ganar”, comentó Gustavo Álvarez, sin ser claro en si dosificará de cara al Clásico Universitario.

“Hay muchas cosas que tengo que evaluar. El equipo que alinea tiene un solo objetivo, como siempre: ganar. Necesitamos lograr la habitualidad de estar en torneos internacionales todos los años”, enfatizó.

“Diría lo mismo si hubiéramos ganado o perdido. Tenemos que mentalizarnos en el partido del domingo. No podemos tener un doble chip, tenemos que ganar siempre”, comentó el DT, defendiendo al staff médico ante la nueva dolencia que presentó Matías Sepúlveda.

“Sintió una molestia y pidió el cambio. No puedo asegurar que sea una lesión. Confío mucho en el cuerpo médico. Nunca he puesto ni pondré un jugador en cancha sin el alta médica”, concluyó el entrenador azul.

