El paso de Lionel Messi por el fútbol de Estados Unidos continuará, al menos, por otros tres años, luego de que el argentino renovara su contrato con el Inter Miami.

El club anunció la noticia de que contará con la “Pulga” hasta 2028 mediante un video especial, donde el exjugador del Barcelona no fue el único protagonista.

En el registro se puede apreciar al “10” sentado en medio de una obra, que resulta ser el nuevo estadio que Inter Miami está construyendo y cuya inauguración está prevista para 2026.

El sueño que no podrá cumplir Messi tras renovar con Inter Miami

Con el anuncio de la extensión de su vínculo con el club de la MLS, es casi un hecho que Lionel Messi nunca jugará en un equipo argentino, sepultando así el deseo de muchos hinchas que anhelaban verlo todos los fines de semana en su país.

Quienes más sufren son los fanáticos de Newell’s Old Boys, club del cual el campeón del mundo es hincha. La llegada de Ángel Di María a Rosario Central había encendido una pizca de ilusión, pero esta se apagó rápidamente con la renovación de Messi en Estados Unidos.