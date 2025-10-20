La reacción de Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20

Marruecos sorprendió a Argentina en la final y le ganó 2-0 para coronarse campeón del Mundial Sub 20 de Chile, certamen que culminó anoche, en el Estadio Nacional.

El plantel argentino, golpeado por perder el título planetario, recibió varios mensajes de apoyo luego del partido. Y uno de los que se pronunció para levantarle el ánimo a los jugadores trasandinos, fue Lionel Messi.

El delantero del Inter Miami se mostró orgulloso por el torneo que hicieron los futbolistas de la Albiceleste en nuestro país. “Cabeza en alto, muchachos. Hicieron un torneo impresionante”, escribió la “Pulga” en una historia de Instagram.

“Aunque todos queríamos verlos levantar la copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, agregó Messi en el mensaje que publicó para la selección Sub 20 de Argentina.