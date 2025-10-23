;

La medida de urgencia que tomó Conmebol tras el ataque de hinchas de la U al bus de Lanús

El vehículo que trasladaba al equipo argentino fue apedreado en su llegada al Estadio Nacional.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad de Chile se vio envuelta en un nuevo hecho de violencia en la Copa Sudamericana 2025, esta vez en la previa del partido contra Lanús por la semifinal ida que se disputa esta noche en el Estadio Nacional.

Esto porque barristas azules apedrearon el bus del equipo argentino en su llegada al coliseo de Ñuñoa. De hecho, un proyectil rompió una de las ventanas e ingresó hasta el pasillo del vehículo, algo que fue grabado por los propios futbolista del “Granate”.

ADN

Ante esta situación, la Conmebol actuó de inmediato y convocó a una reunión de urgencia para diagramar un operativo de evacuación especial para garantizar la salida del cuadro trasandino una vez finalizado el partido en el Nacional.

Según detalló el diario Olé, en la reunión participaron delegados del ente rector del fútbol sudamericano junto a los encargados del operativo de seguridad del encuentro, además de representantes de ambos clubes.

“Este encuentro fue motivado por la dirigencia chilena para disculparse y darles tranquilidad a los dirigentes de Lanús”, agregó el citado medio. Con esto, se espera que el regreso de Lanús a Argentina esté exento de problemas.

