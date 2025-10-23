;

Club del fútbol chileno sorprende al entrenar en cancha de tierra: DT explicó el motivo y dejó potente lección

“Hacerlos entrenar ahí no es un castigo, es volver a sus raíces”, declaró el técnico de Deportes Antofagasta, Luis Marcoleta.

A falta de dos fechas para el término de la fase regular de la Primera B 2025, Deportes Antofagasta llamó la atención al realizar un particular entrenamiento en una cancha de tierra de la ciudad.

Específicamente, el equipo de Luis Marcoleta se trasladó a las dependencias del club La Cruz Helénica, ubicada en las inmediaciones del Estadio Calvo y Bascuñán, donde llevó a cabo su práctica para medirse este domingo contra Magallanes en San Bernardo.

Sobre esto, el propio técnico de los “Pumas” explicó que “tiene mucho sentido, los muchachos que jugaron, demostraron sus raíces. Seguramente siempre quisieron ser futbolistas profesionales y jugar un partido con esta intensidad. Hacerlos entrenar ahí no es un castigo, es volver a sus raíces”.

“Es bueno nuevamente recuperar eso, que el futbolista valorice donde está, lo que tiene. Les hablaba anoche en mi charla motivacional, si ellos tienen alimentos en el refrigerador o cualquier persona tiene alimentos en el refrigerador, tiene ropa en su clóset y por sobre todas las cosas, tiene que comer, está dentro del 75% del mundo que es rico", agregó.

“A eso, si usted tiene algo de dinero en el banco o su billetera, está dentro del 8% más rico del mundo y si usted se levantó hoy con salud está dentro de un porcentaje de miles de personas afortunadas, porque seguramente la otra semana hay muchas personas que no van a despertar, considere la posición, valore donde está y cuando yo tengo la posibilidad de demostrarlo y entrar con todo, entre con todo. Hacia allá va el enfoque de que el jugador valorice lo que es, cuide lo que tiene y se siga proyectando”, remarcó el DT.

Cabe recordar que Deportes Antofagasta se prepara para visitar a Magallanes, encuentro programado para este domingo a las 12:30 horas en San Bernardo. El cuadro nortino marcha en la sexta posición de la tabla con 40 puntos y busca asegurar su participación en la Liguilla de Ascenso.

