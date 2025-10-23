;

La contundente respuesta de Leandro Fernández sobre su futuro en la U tras el empate ante Lanús

El atacante de los azules analizó la igualdad frente al elenco argentino y abordó los rumores sobre su posible salida a fin de año.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Leandro Fernández, delantero de Universidad de Chile, habló tras el empate 2-2 ante Lanús en el Estadio Nacional por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 y dejó un claro mensaje sobre su futuro.

Respecto a la igualdad frente al cuadro argentino, el atacante de los azules valoró la reacción de sus compañeros pese a los errores cometidos en el primer tiempo y sostuvo que “nos faltó el gol, en el segundo tiempo fuimos más contundentes”.

“Esta es la cara que siempre mostramos, en Argentina, acá, en Chillán, donde sea. Algunas veces nos sale bien, otras veces no, pero siempre tratamos de jugar de la misma forma", agregó.

Consultado sobre el diálogo que sostuvo el plantel de la U en el entretiempo, Fernández explicó que “la verdad que no hablamos de lo que pasó en el primer tiempo, sino de lo que venía, que fue salir a hacer el mismo partido, tratar de convertir”.

“Éramos conscientes que teníamos que hacer eso para que quedara la llave abierta. Ahora hay que tratar de sacar lo mejor posible para ir a Argentina a traer la clasificación", complementó.

Finalmente, el delantero de la U respondió a las dudas sobre su futuro y la opción de dejar el club estudiantil a fin de año. “Es todo mentira, tengo un contrato hasta el 2026 y acá me voy a quedar”, sentenció.

