“Hubo una discusión...”: abogado de productor musical denunciado por Fran Maira por VIF rompe el silencio

Joaquín Rodríguez Vergara, más conocido como NES, resultó detenido tras el incidente en el Hotel Mandarin Oriental.

Alejandro Basulto

El productor musical Joaquín Rodríguez Vergara, conocido en la industria como Nes, fue formalizado por amenazas y daños en el contexto de violencia intrafamiliar, tras la denuncia de Francisca Maira luego del incidente ocurrido el miércoles en el Hotel Mandarin Oriental, ubicado en Las Condes.

Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, la exparticipante de Gran Hermano Chile y el productor musical habrían sostenido una fuerte discusión que terminó con el productor rompiendo los vidrios del automóvil de la artista. Ante esto, Carabineros acudió al lugar y detuvo al imputado, quien pasó la noche bajo custodia antes de ser presentado ante el Centro de Justicia.

Durante la audiencia, la magistrada resolvió imponer al acusado la prohibición de acercarse a la víctima y fijó un plazo de investigación de 90 días. Además, decretó una medida cautelar que le impide salir del país, aunque esta fue suspendida temporalmente debido a compromisos laborales previamente agendados.

“Esta medida cautelar se cauciona, es decir, se suspende por el depósito de una fianza (de dos millones de pesos) y una vez que él hace ingreso al país nuevamente, esa fianza se le devuelve”, detalló a LUN el abogado defensor Víctor Muñoz, quien explicó que el viaje laboral a Estados Unidos estaba planificado con antelación.

El representante legal de Nes también sostuvo que “la denuncia es por VIF, ya que en el pasado fueron pareja”. En su declaración, añadió: “Aunque la Fiscalía se refiere a que existen daños en los vidrios del vehículo, mi cliente niega esa versión” y aclaró que “mi cliente señala que los hechos no sucedieron tal como los relató la víctima (Fran Maira)“.

“Por eso va a ser materia de investigación, porque me imagino que en el hotel hay cámaras y así se podrá acreditar o no el tema de esos daños al vehículo. Mi cliente niega cualquier tipo de agresión hacia ella. Hubo una discusión verbal”, complementó.

Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo, el abogado fue tajante: “En principio no está la voluntad de llegar a un acuerdo por hechos que mi representado desconoce que fueron cometidos. En base a eso, difícilmente se podría llegar a un acuerdo”.

