Hotel donde se alojaba Fran Maira entrega su versión tras supuesta agresión a manos de su pareja: “El equipo actuó...”

La artista y su pareja discutieron en una habitación del Mandarin Oriental.

Javier Méndez

Durante la madrugada del miércoles la cantante y jurado televisiva Fran Maira, habría sido víctima de una agresión por parte de su pareja.

Según informó Emol, la ex chica reality habría protagonizado una discusión de índole sentimental con el sujeto, la cual escaló en intensidad.

Ambos estaban en una habitación Hotel Mandarín Oriental en la comuna de Las Condes. Acorde al relato preliminar, el hombre la habría tomado con firmeza y zamarreado.

Posteriormente, este bajó a los estacionamientos del recinto donde rompió todos los vidrios del vehículo de la mujer.

Luego, la persona acusada fue detenido por Carabineros de Chile. Aún no se ha revelado su identidad.

Agresión a Fran Maira: la respuesta del hotel

Desde el edificio ubicado del sector oriente de la capital entregaron su versión.

“Durante la madrugada de hoy, se registró un incidente en el sector de estacionamientos subterráneos del hotel que involucró a un huésped y su visita”, afirmaron a La Cuarta.

El equipo del hotel actuó de manera inmediata, implementando los protocolos de seguridad correspondientes y brindando asistencia oportuna a la persona afectada”, añadieron.

“Mandarin Oriental reitera su compromiso con la seguridad, el bienestar y la privacidad de todos sus huéspedes y visitantes. Por respeto a ambas partes, no se entregará información adicional respecto de este hecho”, cerraron.

Por el momento, la cantante no se ha referido al tema. Eso sí, sus seguidores se han congregado en sus redes sociales para entregarle mensajes de apoyo.

“Esperamos de corazón que estés bien Fran”, ”Por favor, no vuelvas con ese tipo" y “Un abrazo querida Fran, no estás sola”, dicen algunos de los comentarios.

