España y Chile sellarán este jueves un acuerdo bilateral en supercomputación e inteligencia artificial

El director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero Cortés, será uno de los invitados al homenaje al profesor chileno Tomás Lang, que se realizará este jueves en el Centro de Modelaje Matemático de la Universidad de Chile.

La actividad coincide con la firma de un Memorando de Entendimiento entre España y Chile sobre supercomputación e inteligencia artificial, así como con la presentación en el país de la red birregional CELAC, iniciativa de la Unión Europea para integrar capacidades científicas entre Europa y América Latina.

En entrevista con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN, Valero destacó la influencia de Lang: “El profesor Tomás Lang vino a Barcelona hace años y realmente fue un antes y después en el tema del diseño de procesadores… Sin él, el Barcelona Supercomputing Center no existiría”.

Agregó que Lang era “muy inteligente, trabajador, humilde, ético y para mí fue mi profesor, pero sobre todo mi amigo”.

“Todo el mundo que lo conoció lo quiso”

Sobre la organización del homenaje, Valero explicó que surgió tras visitas previas a Chile y contactos con antiguos alumnos de Lang: “El año pasado vine dos veces a Chile y ya hablamos con la universidad de por qué no le hacíamos un homenaje entre todos (…) Creó una escuela y todo el mundo que lo conoció lo quiso”.

Respecto a los convenios internacionales, Valero subrayó la importancia de la colaboración: “Es la base para avanzar en la investigación (…) Dentro de este acuerdo, los convenios bilaterales siempre refuerzan la cooperación entre dos países que llevamos colaborando mucho. El Barcelona Supercomputing Center lleva tiempo trabajando con la Universidad de Chile”.