Soy cirujano de columna: este es el peor hábito que destruye tu cuello y espalda

El experto también reveló qué postura ayuda a mantener la columna sana a largo plazo.

Imagen referencial

Imagen referencial

Dormir en una mala posición, especialmente en el sofá o en un sillón reclinable, es lo peor que puedes hacer para tu cuello y espalda.

Esto, según el cirujano de columna Dr. Themistocles Protopsaltis, jefe de la División de Cirugía Espinal de NYU Langone Health, en entrevista con el New York Post.

“Dormir en posiciones incorrectas deja la columna en una postura torcida o rotada. Eso genera rigidez, dolor y tensión en músculos y articulaciones”, explicó.

En ese sentido, el especialista subrayó que los muebles como sillones o sofás no ofrecen alineación adecuada del cuello y la espalda, lo que puede terminar provocando compresión en los discos vertebrales.

Las mejores posiciones para dormir, según la ciencia

El doctor recomienda dormir de lado, manteniendo la curvatura natural en forma de “S” de la columna.

Esta posición permite que el peso se distribuya correctamente y reducen la presión sobre el cuello y la zona lumbar. Y mucho mejor con una almohada pequeña entre las piernas.

Dormir de lado también puede ayudar a quienes padecen apnea del sueño, ya que despeja las vías respiratorias.

Por el contrario, dormir boca abajo puede forzar los músculos del cuello y causar espasmos o rigidez matinal.

Finalmente, para mantener la columna alineada, Protopsaltis sugiere elegir una almohada de espuma viscoelástica o de látex, que se adapte a la forma del cuello sin elevarlo demasiado.

Imagen referencial

