;

VIDEO. A centímetros del gol: el palo de Javier Altamirano que le negó a la U el empate contra Lanús

El volante de los azules estuvo cerca de marcar la igualdad ante el elenco argentino, pero el travesaño se lo impidió.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad de Chile enfrenta este jueves a Lanús en el Estadio Nacional por la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2025.

Tras un primer tiempo para el olvido, el equipo de Gustavo Álvarez se fue al descanso con un adverso marcador de 2-0 a favor del “Granate”.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, los azules lograron descontar en el complemento mediante el gol de Lucas Di Yorio (62’) y, luego, estuvo cerca de alcanzar el empate tras un disparo de Javier Altamirano.

Al minuto 66, el volante de la U recibió el balón cerca del punto penal tras un centro de Felipe Salomoni y definió de primera al arco defendido por Nahuel Losada.

Sin embargo, el disparo se estrelló en el travesaño y rebotó a centímetros de la línea de meta, ahogando el grito de gol que habría significado el 2-2 en Ñuñoa.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad