Universidad de Chile enfrenta este jueves a Lanús en el Estadio Nacional por la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2025.

Tras un primer tiempo para el olvido, el equipo de Gustavo Álvarez se fue al descanso con un adverso marcador de 2-0 a favor del “Granate”.

Sin embargo, los azules lograron descontar en el complemento mediante el gol de Lucas Di Yorio (62’) y, luego, estuvo cerca de alcanzar el empate tras un disparo de Javier Altamirano.

Al minuto 66, el volante de la U recibió el balón cerca del punto penal tras un centro de Felipe Salomoni y definió de primera al arco defendido por Nahuel Losada.

Sin embargo, el disparo se estrelló en el travesaño y rebotó a centímetros de la línea de meta, ahogando el grito de gol que habría significado el 2-2 en Ñuñoa.