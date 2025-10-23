Fue acusado de violación, estuvo en la cárcel y ahora volverá a entrenar en su club: sorpresa en el fútbol chileno

Cobreloa comunicó este miércoles el reintegro a los entrenamientos de Rivaldo Hernández, quien en mayo de 2024 fue detenido y formalizado junto a otros ocho ex cadetes del cuadro de Calama por el delito de violación grupal contra una joven.

En septiembre pasado, la Corte de Apelaciones confirmó que Hernández dejaría la cárcel para pasar a tener arresto domiciliario total, luego de constatar que el fiscal a cargo del caso no había entregado todos los antecedentes investigativos a las defensas de los acusados, como exige la ley.

“Club de Deportes Cobreloa informa que, durante la tarde-noche del lunes 21 de octubre, fue notificado oficialmente del cambio en la medida cautelar que afectaba al jugador Rivaldo Hernández, quedando este en condiciones legales de retomar sus actividades deportivas”, señaló el club a través de un comunicado.

“En virtud de lo anterior, y considerando que el futbolista mantiene contrato vigente con la institución, como club hemos dispuesto su reincorporación a los entrenamientos del plantel profesional, cumpliendo con las obligaciones laborales y reglamentarias que establece la Ley”, añadieron.

En esa línea, desde la institución nortina explicaron que “como entidad empleadora deportiva profesional, Cobreloa está obligado a proporcionar las condiciones necesarias para que el jugador ejerza sus funciones. Incluyendo su participación en los entrenamientos, siempre que su situación física, médica o disciplinaria lo permita”.

“Cobreloa reafirma su compromiso con el respeto a la normativa vigente, la presunción de inocencia y el desarrollo responsable de sus funciones deportivas, manteniendo el foco en lo estrictamente futbolístico. Finalmente, como club invitamos a hinchas, medios y comunidad en general a acompañar este proceso con respeto y responsabilidad”, concluye el comunicado.