La jornada de este viernes, comenzó la acción de la fecha 28 de la Primera B con una goleada de Santiago Morning sobre Cobreloa en La Pintana, en un encuentro que dejó casi sin posibilidades de ascenso directo a los “Zorros del Desierto” y volvió a generar polémica en la banca de los “microbuseros”.

Los locales golpearon de entrada, anotando dos goles antes de los 10 minutos de partido. Bryan Taiva (5′) y Kevin Vásquez (7′) fueron los encargados de darle la ventaja a los locales. Además, antes de irse al descanso, los “loínos” sufrieron la expulsión de Bastián Tapia.

Ya en la segunda mitad, el “Chago” remató la faena con un gol de Diego Arias (68′). Sin embargo, al igual que en la fecha anterior, hubo un protagonista en la banca del Morning que podría generar polémica.

Esteban Paredes, nuevamente formó parte del staff de los locales y, sin ser entrenador, repartió instrucciones a los jugadores, algo por lo que ya reclamó Deportes Magallanes.

Con el triunfo, Santiago Morning sueña con salvarse del descenso, alcanzando los 26 puntos y colocándose a solo uno de Curicó Unido, Santa Cruz y San Felipe, a la espera del fallo que podría devolverle las 9 unidades que se le restaron al inicio de la temporada.

Por su parte, Cobreloa se mantuvo en la tercera posición con 44 puntos y, a falta de dos fechas para el final de la fase de liga, quedó a 5 puntos de Universidad de Concepción, equipo al que le restan tres partidos por jugar.