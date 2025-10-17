;

VIDEO. Con Esteban Paredes nuevamente en el banco: Santiago Morning dejó a Cobreloa sin chances ascenso directo en la Primera B

Los “microbuseros” sueñan con la salvación a la espera del fallo que podría devolverle nueve puntos.

Javier Catalán

Foto: @stgomorning

Foto: @stgomorning

La jornada de este viernes, comenzó la acción de la fecha 28 de la Primera B con una goleada de Santiago Morning sobre Cobreloa en La Pintana, en un encuentro que dejó casi sin posibilidades de ascenso directo a los “Zorros del Desierto” y volvió a generar polémica en la banca de los “microbuseros”.

Los locales golpearon de entrada, anotando dos goles antes de los 10 minutos de partido. Bryan Taiva (5′) y Kevin Vásquez (7′) fueron los encargados de darle la ventaja a los locales. Además, antes de irse al descanso, los “loínos” sufrieron la expulsión de Bastián Tapia.

Ya en la segunda mitad, el “Chago” remató la faena con un gol de Diego Arias (68′). Sin embargo, al igual que en la fecha anterior, hubo un protagonista en la banca del Morning que podría generar polémica.

Revisa también:

ADN

Esteban Paredes, nuevamente formó parte del staff de los locales y, sin ser entrenador, repartió instrucciones a los jugadores, algo por lo que ya reclamó Deportes Magallanes.

Con el triunfo, Santiago Morning sueña con salvarse del descenso, alcanzando los 26 puntos y colocándose a solo uno de Curicó Unido, Santa Cruz y San Felipe, a la espera del fallo que podría devolverle las 9 unidades que se le restaron al inicio de la temporada.

Por su parte, Cobreloa se mantuvo en la tercera posición con 44 puntos y, a falta de dos fechas para el final de la fase de liga, quedó a 5 puntos de Universidad de Concepción, equipo al que le restan tres partidos por jugar.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad