La razón por la que Colo Colo jugará en el Estadio Nacional ante Limache: este fue su último partido como local en Ñuñoa

Después de más de 18 años, Colo Colo volverá a jugar como local en el Estadio Nacional, cuando reciba el próximo lunes a Deportes Limache desde las 18:00 horas por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

La última vez que el “Cacique” ejerció su localía en el recinto de Ñuñoa fue el 13 de diciembre de 2006, en la recordada final de la Copa Sudamericana ante Pachuca. En esa ocasión, cayó por 2-1 y perdió el título continental a manos de los mexicanos.

Antes, el 16 de noviembre de ese mismo año, los albos jugaron la semifinal del torneo continental ante Toluca, con triunfo por 2-1, y más atrás fueron locales en el Nacional ante Universidad de Chile, por la final vuelta del Apertura 2006.

En ese histórico Superclásico, jugado el 2 de julio, Colo Colo se impuso a la U en penales por 4-2, tras empatar en el marcador global 2-2. Los albos, dirigidos en aquel entonces por Claudio Borghi, gritaron campeón en la cara de su archirrival ante un repleto Estadio Nacional.

La razón por la que Colo Colo no jugará en el Estadio Monumental

El motivo por el que el equipo de Fernando Ortiz se mudará del recinto de Macul es por el estado de la cancha, luego de los conciertos realizados por Kendrick Lamar e Imagine Dragons.

Según información de ADN Deportes, la versión de los albos apunta a que, además de desmontar el escenario, se realizarán trabajos de reparación en el campo de juego, con el objetivo de dejarlo en óptimas condiciones para las últimas fechas del torneo.