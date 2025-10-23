Revelan detalles del brutal secuestro y asesinato de José Tamayo en Temuco: sale a la luz el monto que se le pedía a su familia

La zona sur de Chile nuevamente se ve sacudida por un caso que mezcla trabajo temporal, extorsión y violencia extrema.

El joven de 20 años, identificado como José Tomás Tamayo Fuentes, fue retenido por desconocidos y luego encontrado sin vida en un inmueble de la ciudad de Temuco, en la región de La Araucanía.

Originario de la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana, Tamayo había viajado al sur para desempeñarse como temporero. En un giro dramático, su madre recibió una llamada en la que le informaron que estaba retenido y le exigían la suma de $200.000 pesos para su liberación. A ello se sumaron fotografías enviadas por los captores con el objetivo de presionar a la familia.

Gracias a la denuncia de la madre ante la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que activó protocolos antisecuestro, las autoridades lograron ubicar el domicilio donde estaba la víctima.

En ese lugar encontraron el cuerpo ya sin vida del joven, con señales de agresión, lo que permite avanzar en la hipótesis de secuestro con homicidio. Además, continuando con las diligencias, se logró detener a dos personas: un menor de edad (17 años) y un joven adulto de 21 años, ambos con antecedentes.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía informó que solicitó la ampliación de la detención de los imputados hasta el domingo, cuando están previstas las formalizaciones por secuestro con homicidio.

El peritaje del cuerpo, ya a cargo del Servicio Médico Legal de Chile, será clave para determinar la data de la muerte y precisar cómo se produjeron las agresiones.

Reacciones y contexto

La gravedad del suceso ha sido resaltada por autoridades regionales que indicaron que este tipo de casos no son frecuentes en la zona, donde predominan otros tipos de hechos de violencia.

“Nunca antes habíamos visto un caso como este: una extorsión, asesinato, una persona que fue maltratada durante días a propósito de pedirle plata a su familia. Realmente esta situación merece ser investigada a fondo”, declaró el diputado Miguel Ángel Becker.

Este episodio abre múltiples frentes de reflexión: la vulnerabilidad de las personas que muchas veces no están involucrados en problemas, el uso de secuestro con fines de extorsión en zonas que no lo tenían como modalidad habitual, y la necesidad de fortalecer los protocolos de actuación para la retención ilegal y el crimen organizado.

La familia de José Tomás Tamayo Fuentes se mantiene en pie con el foco puesto en la investigación que busca dar respuestas ante un hecho atroz. Ahora corresponde que el sistema judicial avance con rigor y transparencia, y que los organismos de seguridad refuercen mecanismos de prevención para evitar que un caso como este vuelva a repetirse.