Caso Ronald Ojeda: fiscal Barros abre la puerta a pedir extradición de Diosdado Cabello

El persecutor indicó que la investigación revela indicios de que el crimen habría sido un encargo político del gobierno venezolano.

Nelson Quiroz

Getty Images - Archivo

Getty Images - Archivo

El fiscal Héctor Barros, de la Fiscalía Metropolitana Sur, volvió a apuntar directamente a Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores de Venezuela y figura clave del régimen de Nicolás Maduro, como responsable intelectual del secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en Chile.

En conversación con Canal 24 Horas, el persecutor afirmó que “en este caso en particular han surgido antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del gobierno (de Venezuela)“.

"Particularmente, quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua apuntan a Diosdado Cabello", sumó.

ADN

CARACAS, VENEZUELA - JANUARY 22: Constituent Assembly President Diosdado Cabello gestures during a meeting of the World Group Against Imperialism at Salon del Bicentenario of Alba Hotel on January 22, 2020 in Caracas, Venezuela. (Photo by Carolina Cabral/Getty Images) / Carolina Cabral

El persecutor sostuvo que la investigación ha permitido reunir pruebas que vinculan al “número 2” del chavismo con el crimen, aunque advirtió que aún se requiere un estándar mayor para formalizar una imputación.

Respecto a la eventual solicitud de extradición, Barros no descartó la posibilidad, pese a las limitaciones legales del sistema venezolano “También se podría pedir (extradición) respecto de él (Diosdado Cabello), en la medida en que nosotros sigamos avanzando en la investigación, o sea, que los antecedentes que ya tenemos puedan robustecerse un poco más para efecto de llegar a esa situación. Nosotros perseguiremos a quien corresponda y en el país en que esté“, señaló.

Sin embargo, recordó que “de acuerdo a la constitución venezolana, la extradición no existe en su país".

