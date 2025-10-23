;

VIDEO. Nuevo caso de violencia escolar en Vallenar enciende las alarmas: joven es apuñalado en reiteradas ocasiones

Fueron seis estudiantes los involucrados, dos de ellos mujeres.

José Campillay

Nuevo caso de violencia escolar en Vallenar enciende las alarmas: joven es apuñalado en reiteradas ocasiones

Una vez más, un grave incidente de violencia escolar quedó registrado en video y alarma las redes sociales.

El hecho ocurrió la mañana del recién pasado miércoles 22 de octubre en el Liceo José Santos Ossa de Vallenar, Región de Atacama, donde seis estudiantes fueron detenidos tras protagonizar una riña que incluyó el uso de un arma blanca.

Según información proporcionada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Huasco, cuatro estudiantes se vieron involucrados en una riña que incluyó el porte de un arma blanca, por lo cual los responsables fueron detenidos. A ellos se sumaron posteriormente dos alumnas, quienes también protagonizaron un enfrentamiento físico.

En las imágenes difundidas, se observa cómo hasta tres alumnos golpean a un solitario estudiante en reiteradas oportunidades. Uno de los agresores porta un cuchillo con el que apuñala a la víctima por la espalda. A pesar de la gravedad del ataque, la pelea continúa.

El SLEP Huasco, a través de una declaración pública, condenó el hecho y señaló que se activaron protocolos de seguridad y acompañamiento psicosocial. Además, se suspendieron las clases el día siguiente y se programó una jornada de trabajo interno para abordar la situación.

El seremi de Educación de Atacama, Miguel Salamanca, y el director ejecutivo del SLEP Huasco, Javier Obanos, participaron en una reunión urgente con representantes de la Delegación Presidencial Provincial y el equipo directivo del establecimiento.

En el encuentro, se revisaron los antecedentes del hecho y se definieron acciones conjuntas orientadas a reforzar la seguridad, el acompañamiento psicosocial y el trabajo preventivo con estudiantes, familias y funcionarios. Mira el registro a continuación:

Medidas adoptadas

Este incidente se suma a otros episodios de violencia escolar registrados en la región. El SLEP Huasco ha enfatizado la importancia de fortalecer las acciones preventivas y de apoyo para garantizar un ambiente seguro y saludable para todos los estudiantes.

Entre las medidas adoptadas, además de una jornada de trabajo al interior del liceo, se llevó a cabo reunión ampliada con diversos organismos públicos e instituciones.

El joven herido debió ser trasladado a un centro asistencial, mientras que el agresor directo que usó el arma blanca quedó a disposición del Ministerio Público.

