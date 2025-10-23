;

VIDEO. Carla Ochoa y su impactante relato de su última conversación con Negro Piñera: “Me decía que no estuviera triste”

El músico murió el 28 de febrero de 2025 a los 70 años.

Alejandro Basulto

Carla Ochoa y su impactante relato de su última conversación con Negro Piñera: “Me decía que no estuviera triste”

Durante una reciente emisión de El Internado, Carla Ochoa recordó la última vez que conversó con Miguel “Negro” Piñera, quien falleció el 28 de febrero de 2025 a los 70 años, tras enfrentar un cáncer linfático (leucemia aguda).

El momento se produjo mientras los participantes realizaban una prueba culinaria con la participación de José Antonio Neme, conductor del matinal Mucho Gusto. Durante la dinámica, el comunicador se acercó a la modelo y le preguntó: “¿Cuál fue la última conversación que tuviste con el ‘Negrito’ Piñera antes que falleciera?”.

Ante la consulta, la participante del reality de Mega relató que ese encuentro ocurrió en la Gala del Festival de Viña del Mar, celebrada el 21 de febrero, pocos días antes del deceso del músico.

Revisa también:

ADN

“Después de esa alfombra roja y ese abrazo con todo cariño, estuvimos un buen rato fuera de cámara, ahí en camarines conversando, tomados de la mano, hablamos hartas cosas. Nos entregamos cariño y me decía que no estuviera triste”, recordó, quien tuvo una mediática relación con el difunto artista.

Neme intervino señalando: “Fue como una despedida”, a lo que la Carla Ochoa respondió: “Es que, sí, sin saberlo, porque yo le dije ‘pasa a almorzar conmigo a la casa un día’, ‘no’, me dijo, ‘no va a pasar porque ya no voy a estar’, me decía”. Según añadió, en ese momento le comentó: “Ya, no seas bromista”.

“Y fíjate que, bueno, sí, fue la última vez, y atesoro con todo mi cariño y mi amor ese día donde tú también estuviste. Fue mágico”, concluyó.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad