Carla Ochoa y su impactante relato de su última conversación con Negro Piñera: “Me decía que no estuviera triste”

Durante una reciente emisión de El Internado, Carla Ochoa recordó la última vez que conversó con Miguel “Negro” Piñera, quien falleció el 28 de febrero de 2025 a los 70 años, tras enfrentar un cáncer linfático (leucemia aguda).

El momento se produjo mientras los participantes realizaban una prueba culinaria con la participación de José Antonio Neme, conductor del matinal Mucho Gusto. Durante la dinámica, el comunicador se acercó a la modelo y le preguntó: “¿Cuál fue la última conversación que tuviste con el ‘Negrito’ Piñera antes que falleciera?”.

Ante la consulta, la participante del reality de Mega relató que ese encuentro ocurrió en la Gala del Festival de Viña del Mar, celebrada el 21 de febrero, pocos días antes del deceso del músico.

“Después de esa alfombra roja y ese abrazo con todo cariño, estuvimos un buen rato fuera de cámara, ahí en camarines conversando, tomados de la mano, hablamos hartas cosas. Nos entregamos cariño y me decía que no estuviera triste”, recordó, quien tuvo una mediática relación con el difunto artista.

Neme intervino señalando: “Fue como una despedida”, a lo que la Carla Ochoa respondió: “Es que, sí, sin saberlo, porque yo le dije ‘pasa a almorzar conmigo a la casa un día’, ‘no’, me dijo, ‘no va a pasar porque ya no voy a estar’, me decía”. Según añadió, en ese momento le comentó: “Ya, no seas bromista”.

“Y fíjate que, bueno, sí, fue la última vez, y atesoro con todo mi cariño y mi amor ese día donde tú también estuviste. Fue mágico”, concluyó.