;

VIDEO. Del silencio al altar: aseguran que Nicolás López se prepara para casarse con integrante de “El Show de las Javis”

Según Cecilia Gutiérrez, el cineasta ha vuelto a trabajar discretamente y planea una boda con una mujer del exitoso programa.

Nelson Quiroz

Juicio Nicolás López | Agencia Uno

Juicio Nicolás López | Agencia Uno / Hans Scott

El director chileno Nicolás López, condenado en 2022 por dos delitos de abuso sexual, vuelve a ser tema de conversación, esta vez por su vida personal.

Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic, el cineasta estaría próximo a contraer matrimonio con una de las jefas del programa El Show de las Javis, espacio de YouTube protagonizado por Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés.

ADN

“Me enteré que Nicolás López se casa, no sabíamos hace tiempo de él”, comentó la comunicadora durante su programa. Es más, agregó que el director “está trabajando como medio en las sombras, como lo ha hecho todo este tiempo, en la productora que realiza El Show de las Javis. Está ahí como asesor creativo y se casa con una de las jefas”.

Revisa también

ADN

López, conocido por películas como Queé pena tu vida y Sin filtro, reapareció en septiembre colaborando en la postproducción del programa, específicamente en un rol de asesoría sobre inteligencia artificial aplicada a los sets virtuales. Su regreso al rubro audiovisual se dio luego de cumplir parte de su condena bajo libertad vigilada intensiva, tras una sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema en 2023.

Desde su salida de prisión, el director ha mantenido un perfil bajo y ha trabajado fuera del foco mediático, enfocado en proyectos de menor exposición. Sin embargo, la revelación sobre su posible matrimonio ha generado gran atención, marcando una nueva etapa en la vida del polémico realizador.

Por ahora, no se ha revelado la identidad de la mujer con la que López habría decidido casarse, aunque se sabe que ambos comparten labores dentro del equipo de producción del mencionado programa.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad