El director chileno Nicolás López, condenado en 2022 por dos delitos de abuso sexual, vuelve a ser tema de conversación, esta vez por su vida personal.

Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic, el cineasta estaría próximo a contraer matrimonio con una de las jefas del programa El Show de las Javis, espacio de YouTube protagonizado por Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés.

Ampliar

“Me enteré que Nicolás López se casa, no sabíamos hace tiempo de él”, comentó la comunicadora durante su programa. Es más, agregó que el director “está trabajando como medio en las sombras, como lo ha hecho todo este tiempo, en la productora que realiza El Show de las Javis. Está ahí como asesor creativo y se casa con una de las jefas”.

López, conocido por películas como Queé pena tu vida y Sin filtro, reapareció en septiembre colaborando en la postproducción del programa, específicamente en un rol de asesoría sobre inteligencia artificial aplicada a los sets virtuales. Su regreso al rubro audiovisual se dio luego de cumplir parte de su condena bajo libertad vigilada intensiva, tras una sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema en 2023.

Desde su salida de prisión, el director ha mantenido un perfil bajo y ha trabajado fuera del foco mediático, enfocado en proyectos de menor exposición. Sin embargo, la revelación sobre su posible matrimonio ha generado gran atención, marcando una nueva etapa en la vida del polémico realizador.

Por ahora, no se ha revelado la identidad de la mujer con la que López habría decidido casarse, aunque se sabe que ambos comparten labores dentro del equipo de producción del mencionado programa.