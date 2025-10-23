Canal 13 dejará de producir sus realities en Perú: esta es la nueva locación elegida para las grabaciones

Canal 13 prepara una nueva etapa en su área de realities, ya que dejará de producir estos programas en Perú para trasladar nuevamente las grabaciones a la Región Metropolitana.

La señal privada mantendrá su alianza con CookingMedia, pero esta vez el foco estará en reforzar la industria audiovisual chilena y diversificar los contenidos de entretenimiento.

Según reveló The Clinic, ambas partes firmaron un millonario convenio a cinco años que contempla la creación de nuevos formatos, entre ellos un reality cuya producción ya se encuentra en desarrollo. Este nuevo programa de telerrealidad se grabará en la región Metropolitana, acorde a lo que dijeron fuentes vinculadas al acuerdo, precisando que los costos de producir en Santiago o Lima hoy son equivalentes.

El cambio se considera una señal positiva para el sector, ya que permitirá reactivar el trabajo de profesionales locales con experiencia en este tipo de producciones. La locación elegida para el próximo proyecto sería Pirque, sitio emblemático para los seguidores del formato, pues allí se filmaron recordados programas como La Granja, 1810 y su versión VIP.

Cabe recordar que Canal 13 retomó los realities en octubre de 2023 tras casi una década sin emitirlos, inaugurando esta nueva era con Tierra Brava, grabado en Lima. Luego vinieron ¿Ganar o Servir? (2024), Palabra de Honor (2025) y Mundos Opuestos 3, aun al aire.

El regreso de las producciones a Chile marca una diferencia frente a Mega, que optó por grabar su propio reality, El Internado, en Perú.

Con esta decisión, Canal 13 busca reposicionar al país como escenario de grandes producciones, siguiendo la tendencia de productoras globales que ya filman en locaciones nacionales, como MTV y su reality The Challenger que se graba en Laguna Carén y Lo Barnechea.