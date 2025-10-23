;

Canal 13 dejará de producir sus realities en Perú: esta es la nueva locación elegida para las grabaciones

Tras “Mundos Opuestos 3″, los programas de telerrealidad de la señal televisiva abandonarán Lima.

Alejandro Basulto

Canal 13

Canal 13

Canal 13 prepara una nueva etapa en su área de realities, ya que dejará de producir estos programas en Perú para trasladar nuevamente las grabaciones a la Región Metropolitana.

La señal privada mantendrá su alianza con CookingMedia, pero esta vez el foco estará en reforzar la industria audiovisual chilena y diversificar los contenidos de entretenimiento.

Según reveló The Clinic, ambas partes firmaron un millonario convenio a cinco años que contempla la creación de nuevos formatos, entre ellos un reality cuya producción ya se encuentra en desarrollo. Este nuevo programa de telerrealidad se grabará en la región Metropolitana, acorde a lo que dijeron fuentes vinculadas al acuerdo, precisando que los costos de producir en Santiago o Lima hoy son equivalentes.

Revisa también:

ADN

El cambio se considera una señal positiva para el sector, ya que permitirá reactivar el trabajo de profesionales locales con experiencia en este tipo de producciones. La locación elegida para el próximo proyecto sería Pirque, sitio emblemático para los seguidores del formato, pues allí se filmaron recordados programas como La Granja, 1810 y su versión VIP.

Cabe recordar que Canal 13 retomó los realities en octubre de 2023 tras casi una década sin emitirlos, inaugurando esta nueva era con Tierra Brava, grabado en Lima. Luego vinieron ¿Ganar o Servir? (2024), Palabra de Honor (2025) y Mundos Opuestos 3, aun al aire.

El regreso de las producciones a Chile marca una diferencia frente a Mega, que optó por grabar su propio reality, El Internado, en Perú.

Con esta decisión, Canal 13 busca reposicionar al país como escenario de grandes producciones, siguiendo la tendencia de productoras globales que ya filman en locaciones nacionales, como MTV y su reality The Challenger que se graba en Laguna Carén y Lo Barnechea.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad