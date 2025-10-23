PDI desbarata banda dedicada a los secuestros en la región Metropolitana: estaban ligados al Tren de Aragua

Un operativo en conjunto realizado entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), permitió desarticular una banda dedica a los secuestros en la región Metropolitana.

Según indicó el subprefecto Claudio Caro, jefe subrogante de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, esta agrupación delictual estuvo involucrada en secuestros registrados en La Florida y Santiago hace solo dos semanas.

En total, fueron seis las personas detenidas, cinco de nacionalidad venezolana y una chilena, y que además están vinculadas a una facción del Tren de Aragua.

“En esta operación policial se incautaron los vehículos que fueron utilizados en los hechos, y se determinó los lugares de cautiverios que fueron utilizados”, señaló el subprefecto Caro.

“Lo importante es señalar que se desbarató una banda organizada que se dedicaba a cometer el delito de secuestro extorsivo en la región Metropolitana”, agregó.

A los delincuentes se les imputarán dos delitos de secuestro extorsivos.