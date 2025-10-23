;

PDI desbarata banda dedicada a los secuestros en la región Metropolitana: estaban ligados al Tren de Aragua

La investigación arrojó que uno de los raptos se gestionó desde la cárcel.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Un operativo en conjunto realizado entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), permitió desarticular una banda dedica a los secuestros en la región Metropolitana.

Según indicó el subprefecto Claudio Caro, jefe subrogante de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, esta agrupación delictual estuvo involucrada en secuestros registrados en La Florida y Santiago hace solo dos semanas.

En total, fueron seis las personas detenidas, cinco de nacionalidad venezolana y una chilena, y que además están vinculadas a una facción del Tren de Aragua.

“En esta operación policial se incautaron los vehículos que fueron utilizados en los hechos, y se determinó los lugares de cautiverios que fueron utilizados”, señaló el subprefecto Caro.

“Lo importante es señalar que se desbarató una banda organizada que se dedicaba a cometer el delito de secuestro extorsivo en la región Metropolitana”, agregó.

A los delincuentes se les imputarán dos delitos de secuestro extorsivos.

