Mario Desbordes agradece apoyo tras complejo momento familiar: “Han sido un respaldo muy significativo...”

El alcalde de Santiago recibió múltiples muestras de cariño de parte de autoridades, vecinos y amigos cercanos.

Javiera Rivera

La tarde de este martes, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, expresó su profundo agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas tras el reciente fallecimiento de su padre.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Desbordes manifestó: “En estos momentos difíciles para mi familia y para mí, tras el fallecimiento de mi querido padre”.

En esa línea, agregó: “Agradezco de corazón todas las muestras de apoyo y cercanía que hemos recibido de amigos, vecinos, autoridades y seres queridos”.

“Cada gesto y palabra de aliento han sido un respaldo muy significativo que valoramos profundamente”, cerró.

El mensaje ha sido ampliamente compartido y comentado por seguidores y figuras públicas, quienes han expresado su solidaridad en este momento de duelo.

Además, en estos momentos de adversidad, Desbordes ha recibido el respaldo de diversos sectores, quienes han valorado su liderazgo y compromiso con la comunidad santiaguina.

