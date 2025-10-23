Apoderado apuñala a niño de 13 años en medio de fiesta de fin de año en San Antonio / Diego Martin

Un niño de 13 años fue apuñalado por un apoderado en medio de una celebración de fin de año de un curso de cuarto medio en la comuna de El Quisco, en la provincia de San Antonio.

El hecho ocurrió en un local arrendado para la actividad, hasta donde llegó el agresor —quien había sido excluido previamente del evento tras ser acusado de quedarse con dinero del curso— y comenzó a lanzar insultos contra los asistentes.

Según el parte policial, “el sujeto comenzó a amenazar desde el exterior, indicando que los iba a matar y golpear”, pese a los intentos de otros apoderados por calmarlo.

En la riña, el hombre primero agredió a un joven de 18 años y luego se abalanzó contra otro adulto que estaba dentro de un vehículo acompañado por el menor de edad. Tras abrir la puerta del auto, bajó al niño y lo atacó con un arma blanca tipo cuchillo , provocándole una herida en la zona izquierda del torso.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde permanece recibiendo atención médica. En paralelo, Carabineros trabaja para ubicar y detener al responsable del ataque.