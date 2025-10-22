;

Corte de Coyhaique frena libertad de Mauricio Ortega: ordenan nueva revisión del caso Nabila Rifo

Corte de Apelaciones acogió amparo de SernamEG y ordena nueva sesión de libertad condicional con notificación previa a la víctima.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió un recurso de amparo presentado por el SernamEG y ordenó realizar una nueva sesión de la Comisión de Libertad Condicional para revisar la solicitud de Mauricio Ortega, condenado a 18 años por las graves lesiones infligidas a Nabila Rifo en 2016.

La resolución establece que la víctima debe ser notificada previamente antes de cualquier decisión sobre la concesión del beneficio, mientras Ortega deberá reingresar al Centro Penitenciario de Puerto Aysén hasta que se cumpla esta medida.

Revisa también

ADN

La decisión surge tras cuestionamientos por fallas en la notificación del Juzgado de Garantía, que había enviado la comunicación a la abogada destituida de Rifo, impidiendo que la víctima fuera escuchada.

El caso ha generado inquietud en Coyhaique, donde vecinos y allegados a Nabila han expresado su preocupación por posibles irregularidades en el proceso judicial. Juan Awad, cercano a la víctima, afirmó que Nabila busca mantener la calma y cuidar de sus hijos, aunque cuestiona la gestión inicial de la investigación.

En desarrollo.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad