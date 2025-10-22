Corte de Coyhaique frena libertad de Mauricio Ortega: ordenan nueva revisión del caso Nabila Rifo

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió un recurso de amparo presentado por el SernamEG y ordenó realizar una nueva sesión de la Comisión de Libertad Condicional para revisar la solicitud de Mauricio Ortega, condenado a 18 años por las graves lesiones infligidas a Nabila Rifo en 2016.

La resolución establece que la víctima debe ser notificada previamente antes de cualquier decisión sobre la concesión del beneficio, mientras Ortega deberá reingresar al Centro Penitenciario de Puerto Aysén hasta que se cumpla esta medida.

La decisión surge tras cuestionamientos por fallas en la notificación del Juzgado de Garantía, que había enviado la comunicación a la abogada destituida de Rifo, impidiendo que la víctima fuera escuchada.

El caso ha generado inquietud en Coyhaique, donde vecinos y allegados a Nabila han expresado su preocupación por posibles irregularidades en el proceso judicial. Juan Awad, cercano a la víctima, afirmó que Nabila busca mantener la calma y cuidar de sus hijos, aunque cuestiona la gestión inicial de la investigación.

En desarrollo.