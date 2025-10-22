;

VIDEO. “Nos deja con amargura”: la grave denuncia de transportistas escolares tras muerte de niño en Recoleta

“Siempre en la tragedia hay gente malintencionada que se quiere aprovechar de la situación”, señalaron en conversación con Radio ADN.

Mayi Fuenzalida, transportista escolar del colegio Rafael Sanhueza de Recoleta conversó con Ciudadano ADN sobre la tragedia que enluta al recinto educacional, luego de la muerte de Esteban Hermosilla, de 12 años, tras un choque entre el furgón en el que se trasladaba y un vehículo con delincuentes que huía tras un robo.

La conductora expresó su consternación y tristeza por lo sucedido. “Estamos devastados, hay un antes y un después. El lunes a las cinco de la tarde nuestra vida cambió drásticamente”, relató.

Sin embargo, la mujer aprovechó el espacio para realizar una grave denuncia: inescrupuloso están pidiendo dinero para comprar un supuesto furgón nuevo, algo que es totalmente falso.

“Siempre en la tragedia hay gente malintencionada que se quiere aprovechar de la situación”, dijo Mayi Fuenzalida.

“Nos hemos ido enterando por ahí que han estado pidiendo plata para comprar un furgón nuevo, y eso igual nos deja con una amargura en la garganta, porque que se estén aprovechando de eso no corresponde”, complementó.

Según explicó, el “tío Pedro”, conductor del furgón que sigue internado, “va a tener que tener una ayuda psicológica gigante, un apoyo gigante, al igual que la tía Paola, que es su hija”.

