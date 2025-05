“Nelson ya no habla, no hace gestos, le hacen el aseo... no es lo que uno quisiera para cualquier ser humano”

Nelson Acosta tiene un nombre asegurado en la historia grande del fútbol chileno. El ex entrenador de la Selección Chilena de Fútbol llevó a Chile a un Mundial de Fútbol después de varias décadas y se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

Con el paso del tiempo, el adiestrador se fue alejando de las canchas producto de un duro diagnóstico médico que le informaron hace ya varios años: padece un alzhéimer avanzado.

“Nelson ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda. No es lo que uno quisiera para cualquier ser humano”, reveló Ítalo Traverso, ex preparador físico y miembro cuerpo técnico que llevó a La Roja al Mundial de Francia 1998.

En conversación con RedGol, uno de los grandes amigos del ex Cobreloa que “yo creo que hubo un momento en que trataron de hacerle un reconocimiento, pero ya era tarde. Y si lo hacen ahora ya no sirve. Había que hacerlo en vida, cuando estaba lúcido. Como lo han hecho con Carlos Caszely ahora. Eso era, pero ya pasó la vieja”.

Próximo a cumplir 81 años, Acosta nunca recibió el reconocimiento que muchos dicen merecía, como lo sostiene el propio Traverso: “una vez dieron unas credenciales a los ex jugadores y no tomaron en cuenta a Nelson. A mí me dan una credencial de tribuna, si la voy a pedir me la dan. Pero no hacerle un homenaje a Nelson, que estaba lúcido en ese momento”, sostuvo.