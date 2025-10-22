Fran Maira denuncia brutal agresión de su pareja: el hombre fue detenido tras confuso incidente en hotel

Durante la madruga de este miércoles, la ex chica reality y actual jurado del programa ¿Cuánto Vale el Show?, Fran Maira, denunció a su pareja por supuestas agresiones.

Según relató Emol, el hombre fue detenido por funcionarios de Carabineros luego de incidentes ocurrido en el Hotel Mandarín oriental, ubicado en la comuna de Las Condes, en Santiago.

Acorde a lo que contó la ex participante de Gran Hermano, mientras ambos permanecían al interior de una habitación, comenzó una discusión de índole sentimental.

Maira aseguró que el sujeto se ofuscó, la tomó fuertemente de los brazos y la zamarreó.

Pero no es todo, ya que la situación incluso habría escalado más. El individuo se dirigió a los estacionamiento para romper todos los vidrios del vehículo de la mujer.