Una tensa situación se vivió Sígueme, de TV+, cuando Daniela Aránguiz decidió abandonar el estudio en medio de una fuerte discusión con Leonardo Zúñiga, director del medio digital Duplos, quien fue invitado para comentar una supuesta pelea entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

El conflicto se habría originado después de la emisión del lunes de Fiebre de Baile, espacio donde Faloon protagonizó un baile que casi termina en beso con su compañero, hecho que habría molestado a Rai. La exintegrante de Yingo le restó importancia a la situación, asegurando que “no es algo para tanto”, parecido a lo que le dijo el exparticipante de Gran Hermano Chile a la exchica Mekano para Sígueme.

Sin embargo, todo cambió cuando en el set se exhibió el registro del altercado que grabó Zúñiga, quien aseguró: “Tengo videos más largos, que duran 8 o 10 minutos. Y ahí obviamente dejan en evidencia lo que ocurría (...) Fue una tremenda discusión y no fue silenciosa, fue a grito pelado. Ahora que Rai diga que eso es mentira, yo tengo videos y tengo testigos, me parece poco hombre...”.

Aquellas palabras provocaron la molestia de Daniela Aránguiz, comentando: “Entonces, si tú fuiste a hacer eso, ¿Por qué no fuiste a encarar? (...) Lo que pasa es que es superfácil acusar a alguien (...) Qué mal periodista”. Tras ello, la panelista del programa volvió a arremeter contra el director del medio digital y señaló: “Yo creo que es un invento tuyo para salir y aparecer. Bienvenido a la farándula”.

Pero Zuñiga respondió: “Estábamos al lado, si esto no es un invento. No hay nada que inventar, Daniela, por favor aterriza“. Lo que provocó que la ex Mekano se enojara aún más: ”Aterriza tú, ya apareciste en la tele, aprovecha de mandarle saludos a todos tus amigos”.

“Por favor, como muestran a esa tipa en la tele, no deja hablar, no es capaz de escuchar razones”, alegó en un minuto el director de Duplos contra Daniela Aránguiz. Lo que terminó de desatar la indignación de la panelista, quien declaró: “Hay que cortar a este señor. ¿Cómo van a aceptar que le falte el respeto a una panelista de este programa?”.

Luego, la actual pareja del José Manuel “Cuco” Cerda, agregó: “Tú estás hablando de una agresión, de un hombre contra una mujer y lo que tú estás haciendo conmigo, diciendo ‘cómo le dan pantalla a esa mujer, sáquenla de aquí’, ¿no es una agresión de tu parte? Eres un ordinario y mentiroso (...) ¿Yo tengo que aceptar que me traten así en televisión? (...) Yo estoy siendo agredida por un gallo”

Finalmente, en medio de la tensión en el estudio, Daniela Aránguiz anunció: “Me voy”, retirándose visiblemente furiosa del programa.