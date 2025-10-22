La participación de Vardoc junto a Anita Alvarado en una colaboración para Arsmate generó gran revuelo en redes sociales. Días después, el youtuber, actualmente dedicado al contenido para adultos, relató cómo se vivió aquella experiencia durante una entrevista con el programa Destapados.

“Cuando colaboré con Anita Alvarado, esa hueá fue cuática, porque fue la primera que grababa como en un estudio, donde estaba el manager de ella adentro”, comenzó contando el streamer.

El creador de contenido recordó que “estaba ella en el estudio de Arsmate, que es una hueá grande con luces, donde hay una cama. Está el fotógrafo, que es el Seba, que es un amigo mío de hace muchos años, y me dice: ‘hola compadre, así que hoy te veo la tula’”, generando risas entre los presentes.

“Y estaba mi polola dentro. Y de repente me dicen: ‘ya, listo, ¿la tenís parada o no? Para empezar al tiro’, y yo ‘no po hueón, siempre hay una previa, cómo es la cuestión’” añadió.

El streamer relató que, ante la presión del momento, su polola lo socorrió. “Fue como ‘listo, ¿la tení lista?’, si no sacamos un consolador para yo usarlo. Al final quedó bacán la hueá, igual como que yo estaba muy nervioso, y de repente mi polola me mira y me dice ‘¿te ayudo?’, y yo le dije ‘por favor, amor’”, detalló.

“Y va y me hace sexo oral ahí en el estudio, para que yo pueda funcionar, porque estaba muy nervioso. Pero después de eso, como que superé esa barrera”, cerró el actor.