;

VIDEO. “Yo estaba muy nervioso”: Vardoc detalla cómo fue la grabación de video erótico con Anita Alvarado

Ambos colaboraron en Arsmate.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La participación de Vardoc junto a Anita Alvarado en una colaboración para Arsmate generó gran revuelo en redes sociales. Días después, el youtuber, actualmente dedicado al contenido para adultos, relató cómo se vivió aquella experiencia durante una entrevista con el programa Destapados.

Cuando colaboré con Anita Alvarado, esa hueá fue cuática, porque fue la primera que grababa como en un estudio, donde estaba el manager de ella adentro”, comenzó contando el streamer.

El creador de contenido recordó que “estaba ella en el estudio de Arsmate, que es una hueá grande con luces, donde hay una cama. Está el fotógrafo, que es el Seba, que es un amigo mío de hace muchos años, y me dice: ‘hola compadre, así que hoy te veo la tula’”, generando risas entre los presentes.

Revisa también:

ADN

“Y estaba mi polola dentro. Y de repente me dicen: ‘ya, listo, ¿la tenís parada o no? Para empezar al tiro’, y yo ‘no po hueón, siempre hay una previa, cómo es la cuestión’” añadió.

El streamer relató que, ante la presión del momento, su polola lo socorrió. “Fue como ‘listo, ¿la tení lista?’, si no sacamos un consolador para yo usarlo. Al final quedó bacán la hueá, igual como que yo estaba muy nervioso, y de repente mi polola me mira y me dice ‘¿te ayudo?’, y yo le dije ‘por favor, amor’”, detalló.

Y va y me hace sexo oral ahí en el estudio, para que yo pueda funcionar, porque estaba muy nervioso. Pero después de eso, como que superé esa barrera”, cerró el actor.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad