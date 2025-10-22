;

Alarma en Valparaíso: evacuan oficinas del Minvu y Serviu por posible artefacto explosivo

Personal del GOPE revisa el lugar tras la detección de un objeto sospechoso.

Durante la tarde de este miércoles, las oficinas del Minvu y Serviu en Valparaíso, ubicadas en la intersección de Bellavista con Blanco, fueron evacuadas tras la detección de un posible artefacto explosivo.

La medida se tomó de manera preventiva para resguardar a los funcionarios y a transeúntes del sector mientras se investigaba la amenaza, recogió T13.

Al lugar se desplazó personal del GOPE de Carabineros, quienes se encargaron de revisar la instalación y determinar si efectivamente se trataba de un artefacto explosivo. La situación se mantiene en desarrollo, y las autoridades mantienen el perímetro controlado hasta descartar cualquier riesgo.

En desarrollo.

