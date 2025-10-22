;

VIDEO. Decenas de adherentes de Marco Enríquez-Ominami lo acompañan al Centro de Justicia ante veredicto por el Caso SQM

“Yo le doy las gracias por acompañarme, probablemente en el día más difícil de mi vida”, sostuvo el candidato presidencial.

Juan Castillo

Francisca Carvajal

ADN

ADN

Tras 10 años de proceso judicial, este miércoles 22 de octubre se dará a conocer el veredicto por el denominado Caso SQM.

La instancia se da luego de casi tres años de juicio oral, en donde comparecieron los ocho acusados, entre ellos Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, quienes tuvieron la opción de dar unas palabras finales.

Precisamente el candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, llegó hasta el centro de Justicia junto a casi un centenar de adherentes.

Revisa también:

ADN

“Yo le doy las gracias por acompañarme, probablemente en el día más difícil de mi vida”, sostuvo.

“La verdad siempre se impone, pero ahora me corresponde entrar y recibir el veredicto tras 11 años de acusación injusta. Me emociona que estén acá. Le doy las gracias”, agradeció antes de entrar a la audiencia.

Cabe recordar que ME-O arriesga hasta 4 años de cárcel, mientras que para Longueira y Contesse se pide poco más de 2 años y 9 años de presidio, respectivamente.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad