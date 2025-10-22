VIDEO. Decenas de adherentes de Marco Enríquez-Ominami lo acompañan al Centro de Justicia ante veredicto por el Caso SQM
“Yo le doy las gracias por acompañarme, probablemente en el día más difícil de mi vida”, sostuvo el candidato presidencial.
Tras 10 años de proceso judicial, este miércoles 22 de octubre se dará a conocer el veredicto por el denominado Caso SQM.
La instancia se da luego de casi tres años de juicio oral, en donde comparecieron los ocho acusados, entre ellos Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, quienes tuvieron la opción de dar unas palabras finales.
Precisamente el candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, llegó hasta el centro de Justicia junto a casi un centenar de adherentes.
“La verdad siempre se impone, pero ahora me corresponde entrar y recibir el veredicto tras 11 años de acusación injusta. Me emociona que estén acá. Le doy las gracias”, agradeció antes de entrar a la audiencia.
Cabe recordar que ME-O arriesga hasta 4 años de cárcel, mientras que para Longueira y Contesse se pide poco más de 2 años y 9 años de presidio, respectivamente.
